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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

На ВЭФ планируют провести Дни якутского кино

14:42 15.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Якутия в рамках Восточного экономического форума планирует организовать во Владивостоке Дни якутского кино, сообщили в пресс-службе министерства культуры и духовного развития региона.

"Якутия станет единственным из регионов, который получил право организовать в рамках ВЭФ во Владивостоке Дни якутского кино. Помимо нашей республики свои фильмы представит только Индия. Дни этой страны будут проходить в городе в это же время", - рассказали в минкультуры.

Дни начнутся с 4 сентября в кинотеатре "Уссури", где зрителям покажут фильм "Надо мною солнце не садится", победивший на 41-м Московском международном кинофестивале в номинации "Приз зрительских симпатий". Собравшихся ждет встреча с режиссером картины Любовью Борисовой. На следующий день состоится показ фильма "Сааскы кэм" ("Детство, которого мы не знали") Алексея Романова. Этот фильм получил приз XV юбилейного фестиваля кино и театра "Амурская осень". Жители и гости Владивостока 6 сентября смогут увидеть фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля "Царь птица" Эдуарда Новикова, и в этот же день – ленту "Кулук хомус" Петра Стручкова. Фильм получил главный приз "Цветы таежной надежды" как лучший в конкурсе российских дебютов на XVII международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня". Ленту представит актриса Ева Кузьмина.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Владивосток
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