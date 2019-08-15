На ВЭФ планируют провести Дни якутского кино

"Якутия станет единственным из регионов, который получил право организовать в рамках ВЭФ во Владивостоке Дни якутского кино. Помимо нашей республики свои фильмы представит только Индия. Дни этой страны будут проходить в городе в это же время", - рассказали в минкультуры.

Дни начнутся с 4 сентября в кинотеатре "Уссури", где зрителям покажут фильм "Надо мною солнце не садится", победивший на 41-м Московском международном кинофестивале в номинации "Приз зрительских симпатий". Собравшихся ждет встреча с режиссером картины Любовью Борисовой. На следующий день состоится показ фильма "Сааскы кэм" ("Детство, которого мы не знали") Алексея Романова. Этот фильм получил приз XV юбилейного фестиваля кино и театра "Амурская осень". Жители и гости Владивостока 6 сентября смогут увидеть фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля "Царь птица" Эдуарда Новикова, и в этот же день – ленту "Кулук хомус" Петра Стручкова. Фильм получил главный приз "Цветы таежной надежды" как лучший в конкурсе российских дебютов на XVII международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня". Ленту представит актриса Ева Кузьмина.