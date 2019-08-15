В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе

"За последнюю неделю количество обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, несмотря на подписанное перемирие, значительно увеличилось, хотя все ожидали обратного. Не исключено, что возможной целью дестабилизации обстановки является попытка спровоцировать ответный огонь ополченцев и в очередной раз заявить о срыве перемирия по вине Донецка и Луганска", - сказала она.

По ее словам, "таких массированных обстрелов и такого количества разрушений гражданской инфраструктуры не было даже до объявления всеобъемлющего и бессрочного летнего перемирия".

"Абсолютное безобразие, что регулярно обстреливается школа номер 30 в Горловке, факт обстрела школы – это не миф, не фейк, не подтасовка, он зафиксирован в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 9 августа", - сообщила также Захарова.

"Если президент Украины так обеспокоен ситуацией в Донбассе, как он об этом заявил на экстренном брифинге 7 августа, почему он до сих пор не потребовал разбирательства от своих силовиков", - отметила она.