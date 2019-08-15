Названы профессии, представители которых чаще других скучают по работе

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Superjob

Как следует из опроса, во время отпуска о своей работе думает почти каждый второй учитель, 37 процентов врачей и 38 процентов медсестер. Также о ней вспоминает почти треть руководителей, а также около 30 процентов дизайнеров, HR-менеджеров и психологов.

В свою очередь, лучше других от работы во время отпуска "отключаются" бухгалтеры, говорится в исследовании: лишь 15 процентов опрошенных заявили о тоске по рабочему месту. Также о ней в свободное время не склонны вспоминать технологи и менеджеры по продажам.