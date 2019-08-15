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РИА Новости

Счетная палата раскритиковала Минтруд за ситуацию с инвалидами

14:38 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Количество детей-инвалидов в России ежегодно увеличивается на 2%, или примерно на 18 тысяч человек, при этом Минтруд пока не обеспечивает должного контроля в сфере медико-социальной экспертизы (МСЭ), заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
"На начало 2019 года численность инвалидов в стране составила 12 миллионов человек. В мире по многим странам это 10% населения, у нас – это 8,1%. 672 тысячи у нас – это дети-инвалиды. Но фот факт, что растет на 2% (это где-то 18 тысяч каждый год) инвалидность детей – здесь надо серьезно задуматься и серьезно надо работать", - заявила Орлова на пресс-конференции по итогам проверки эффективности использования средств бюджета на систему медико-социальной экспертизы РФ.
Здание Счетной палаты РФ
12 августа, 12:45РИА Новости
Счетная палата усомнилась в компетенции специалистов ФСС
Она отметила, что порядка 12% семей, где есть дети инвалиды, – это бедные семьи, для которых доступность и качество медико-социальной экспертизы имеет первостепенное значение. "Поэтому Минтруд должен обеспечить надлежащий контроль и правовое регулирование в этой сфере, однако, как показала наша проверка, пока этого не происходит", - заявила Орлова.
Так, по данным Счетной палаты, Минтруд до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям, в результате используются общие критерии без учета детской специфики заболеваний. Кроме того, для определения профинвалидности система МСЭ по-прежнему использует временные критерии, которые были установлены еще в 2001 году.
Кроме того, аудиторы отмечают рост числа граждан, которые не согласны в решениями МСЭ: в 2018 году 52,4 тысячи человек обжаловали эти решения в судах (рост на 7,8% по сравнению с предыдущим годом). Решения по 12,2% из них в результате были пересмотрены, причем в некоторых регионах суды пересматривали почти половину решений МСЭ.
"За этими цифрами стоят неудовлетворенные, обиженные люди. Поэтому необходимо разрабатывать более объективные механизмы установления инвалидности", - подчеркнула Светлана Орлова.
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Светлана ОрловаМинистерство труда и социальной защиты РФСчетная палата РФОбщество
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