Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию

ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Грузия в июле текущего года экспортировала в Россию на 27% меньше вина, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.

"Политические события лета-2019, сокращение экспорта на самом крупном, российском рынке и возможность введения со стороны России санкций создали ожидание, что во время Ртвели (сбора урожая - Прим. ред.) потребность в приобретении винограда от производителей вина снизится. ... В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 миллиона бутылок вина, в июне - более 4,2 миллиона, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 миллиона бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении Нацагентства.