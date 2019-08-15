Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:37Z
https://ria.ru/20190815/1557538678.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155596/68/1555966815_0:231:3078:1962_1036x0_80_0_0_27eebaf5907471456e075ea40a17659a.jpg
РИА Новости

Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию

14:35 15.08.2019 (обновлено: 14:37 15.08.2019)
1446
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
Бутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Бутылки с вином на винном заводе Киндзмараули в городе Кварели в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Грузия в июле текущего года экспортировала в Россию на 27% меньше вина, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.
"Политические события лета-2019, сокращение экспорта на самом крупном, российском рынке и возможность введения со стороны России санкций создали ожидание, что во время Ртвели (сбора урожая - Прим. ред.) потребность в приобретении винограда от производителей вина снизится. ... В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 миллиона бутылок вина, в июне - более 4,2 миллиона, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 миллиона бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении Нацагентства.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
14 августа, 08:00РИА Новости
"Мы покроем ущерб. Арабы богаче россиян". Грузия мечтает и считает убытки
Нацагентство вина ранее в августе сообщало, что Грузия в январе-июле текущего года увеличила экспорт натурального виноградного вина на 4%, до 47,2 миллиона бутылок вина емкостью (0,75 л), больше всего поставок вновь пришлось на Россию – 29,1 миллиона бутылок.
6480014
Обсудить 1
РоссияГрузияЭкономика
Рекомендуем
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
РИА
Новости
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Лента
новостей
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Торгпред рассказал, в каком случае Франция увеличит поставки вина в Россию
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Юрий Шатунов
Шатунов отказался от исполнения песен "Белые розы" и "Седая ночь"
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния