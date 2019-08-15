Медведев предложил наградить экипаж, посадивший A321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Действия экипажа самолета, аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, заслуживают самой высокой оценки, нужно подготовить документы для представления их к госнаградам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал Медведев на заседании кабмина.