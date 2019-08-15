Шатунов отказался от исполнения песен "Белые розы" и "Седая ночь"

"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права".