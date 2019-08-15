Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:33Z
https://ria.ru/20190815/1557538554.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/93190/98/931909813_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_146b4005d39795f5a8f28a6836cae2a6.jpg
РИА Новости
Культура

Шатунов отказался от исполнения песен "Белые розы" и "Седая ночь"

14:36 15.08.2019 (обновлено: 16:33 15.08.2019)
82259
© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива. Об этом заявил в Instagram продюсер Андрей Разин.

"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права".

Андрей Разин
Продюсер пояснил, что в дальнейшем певец будет исполнять исключительно собственный репертуар, так что покупающим билеты зрителям стоит это учитывать. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать только на официальных концертах с участием самого Разина.
Автором музыки и слов песен "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер" является основатель группы Сергей Кузнецов.
13967365020318
Обсудить 25
КультураЛасковый майРоссияШоу-бизнес
Популярные комментарии
Представляю как толстопузый Разин затянет "Белые розы" )))
15 августа, 16:08
rroyi
47370006
Интересно кто будет слушать эти песни в другом исполнение ))) Андрюха Разин уши морозит на зло ....
15 августа, 14:47
Сосед Соседов
5480002
Рекомендуем
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
РИА
Новости
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Лента
новостей
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции продавцы предлагают ограничить систему "все включено"
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
Лента новостейМолния