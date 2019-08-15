Шатунов отказался от исполнения песен "Белые розы" и "Седая ночь"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива. Об этом заявил в Instagram продюсер Андрей Разин.
"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права".
Продюсер пояснил, что в дальнейшем певец будет исполнять исключительно собственный репертуар, так что покупающим билеты зрителям стоит это учитывать. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать только на официальных концертах с участием самого Разина.
Автором музыки и слов песен "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер" является основатель группы Сергей Кузнецов.