Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T15:31Z
https://ria.ru/20190815/1557538416.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155753/70/1557537055_0:117:1280:837_1036x0_80_0_0_0508d5f9ca4cffd5065eb35b84b59f35.jpg
РИА Новости

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

14:30 15.08.2019 (обновлено: 15:31 15.08.2019)
19282
© РИА НовостиАрхеологи проводят раскопки в Московском Кремле
Археологи проводят раскопки в Московском Кремле
© РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта.
"В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию", — добавил он.
Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.
"В Кремле все спокойно", — заключил Хлебников.
В первые годы войны, несмотря на усиленную маскировку, Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета 10-11 августа 1941 года одна из бомб упала рядом с Никольской башней.
Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
Вчера, 14:00РИА Новости
При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара
151171298514
Обсудить 7
Сергей ХлебниковМоскваБезопасность
Популярные комментарии
В кремле всегда все спокойно, чё им беспокоиться! Там Вова ходит на одним плече Тополь на другом Бук и Димон с русским смартфоном! За них можно не волноваться!
15 августа, 16:22
mmirnvas
112400122
Рекомендуем
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
РИА
Новости
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Лента
новостей
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Российские рубли
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Аварийно севший в Подмосковье А321 не подлежит восстановлению
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Китайская газета поставила неутешительный диагноз Байкалу
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния