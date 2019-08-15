В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта.

"В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию", — добавил он.

Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

"В Кремле все спокойно", — заключил Хлебников.