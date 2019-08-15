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РИА Новости

В Раменском районе ограничили движение транспорта из-за ЧП с А321

14:29 15.08.2019
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© REUTERS / StringerСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение транспорта временно ограничено пассажирского самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" на поле в Раменском, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
"Возле поворота на деревню Рыбаки движение по автодороге ММК "Раменское-Малахово-Рыбаки" будет ограничено. Просьба выбирать пути объезда по автодороге ММК "Раменское", ММК "Бояркино- Рыбаки", ММК "Софьино – Малахово – Рыбаки", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 13:44РИА Новости
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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РосавиацияУральские авиалинииМоскваСимферопольМосковская областьПроисшествия
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