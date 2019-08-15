МГИК отправит материалы по подделкам подписей в следственные органы

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком направит в следственные органы все материалы по подделкам подписей, поданных кандидатами на выборы в Мосгордуму, рассказал журналистам на пресс-конференции председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее глава ЦИК Николай Булаев заявлял, что наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму.

"За последние 4 года мы либерально относились к таким проступкам. За все время ни одного такого сборщика, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это нужно прекращать. Каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы подделки подписей отправим в следственные органы и желающих сразу уменьшится", - сказал Горбунов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.