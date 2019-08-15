На западе Японии один человек погиб из-за тайфуна

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Тайфун "Кроса" унес жизнь по меньшей мере одного человека, еще 28 пострадали на западе Японии, сообщило в четверг информационное агентство Киодо.
По его данным, 82-летний мужчина в префектуре Хиросима из-за сильного ветра и волн упал в море с лодки и найден мертвым. Травмы людей, пострадавших от тайфуна, также связаны в основном с сильным ветром.
Около семи тысяч жителей районов на пути тайфуна эвакуированы из-за угроз затоплений, оползней и завалов на дорогах из-за сильных дождей.
Как предупредило центральное метеорологическое агентство Японии, количество осадков может достичь 1200 миллиметров.
Некоторые рейсы поездов в западной Японии были отменены, крупнейшие авиакомпании страны отменили более 400 внутренних рейсов.
Тайфун движется на север в сторону Японского моря, а затем, как ожидается, повернет к Хоккайдо, где его сила может ослабнуть.