Fitch повысило рейтинги "Газпрома" и "Газпром нефти"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства .

Краткосрочные РДЭ компаний в иностранной валюте также были повышены - до "F2" c "F3". Решение о повышении рейтинга принято после аналогичного рейтингового действия в отношении Российской Федерации.

"Мы оцениваем рейтинг индивидуальной кредитоспособности (SCP) "Газпрома" на уровне "a-", принимая во внимание его сильные операционные и финансовые профили, а также специфические страновые риски и риски корпоративного управления", - также говорится в сообщении.