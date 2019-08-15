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РИА Новости

Fitch повысило рейтинги "Газпрома" и "Газпром нефти"

14:28 15.08.2019 (обновлено: 15:11 15.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства .
Краткосрочные РДЭ компаний в иностранной валюте также были повышены - до "F2" c "F3". Решение о повышении рейтинга принято после аналогичного рейтингового действия в отношении Российской Федерации.
Логотип агентства Fitch Ratings
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"Мы оцениваем рейтинг индивидуальной кредитоспособности (SCP) "Газпрома" на уровне "a-", принимая во внимание его сильные операционные и финансовые профили, а также специфические страновые риски и риски корпоративного управления", - также говорится в сообщении.
Рейтинг "Газпром нефти" соответствует рейтингу материнской компании, что обусловлено сильной связью между ними. Fitch ожидает, что "Газпром" будет в случае необходимости оказывать поддержку "Газпром нефти".
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ГазпромГазпром нефтьЭкономика
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