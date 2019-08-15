Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает мировое сообщество перестать выгораживать украинских силовиков, уничтожающих население Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты в Донбассе.

"Отмечено со стороны ВСУ применение ударных беспилотников для нанесения ударов по мирным населенным пунктам. Только за 12 августа два таких аппарата были сбиты народной милицией ЛНР", - отметила Захарова на брифинге.

Она также напомнила, что украинскими силовиками регулярно обстреливается школа № 30 в Горловке, факт обстрела зафиксирован в отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.