Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:59Z
https://ria.ru/20190815/1557538152.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе

14:26 15.08.2019 (обновлено: 14:59 15.08.2019)
3758
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает мировое сообщество перестать выгораживать украинских силовиков, уничтожающих население Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Контактная группа по Донбассу согласовала с 21 июля новое перемирие. Оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:41РИА Новости
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты в Донбассе.
"Отмечено со стороны ВСУ применение ударных беспилотников для нанесения ударов по мирным населенным пунктам. Только за 12 августа два таких аппарата были сбиты народной милицией ЛНР", - отметила Захарова на брифинге.
Она также напомнила, что украинскими силовиками регулярно обстреливается школа № 30 в Горловке, факт обстрела зафиксирован в отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.
"Мы призываем мировое сообщество не закрывать глаза на происходящее, перестать выгораживать силовиков, целенаправленно уничтожающих население Донбасса", - резюмировала она.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
6131101
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассМИД РФВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
РИА
Новости
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Украинские власти построят временный мост в Станице Луганской
Эльбрус
Пропавшего в горах КБР шестилетнего мальчика из Башкирии нашли живым
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Нашивки сотрудников МЧС России
Ростовские спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего между труб
Очистка связанных с делом об отравлении Скрипалей мест в Солсбери
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Задержание
Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Силовики сбили беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть технику, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния