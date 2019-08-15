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РИА Новости

Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией

14:26 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в адрес РФ по разработкам гиперзвукового оружия голословны и носят провокационный характер, но другой позиции от него было бы странно ожидать, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.
Ранее Болтон в интервью The Voice of America заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.
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"Это в любом случае голословное обвинение, и оно чем-то напоминает историю с пресловутой ракетой 9М729: якобы кто-то что-то испытывал, но никаких доказательств этого не представлено. Второе: как раз Россия и СССР в разработке технологий таких двигателей имеет очень большой опыт, они уже не первый десяток лет разрабатывались. Поэтому, наверное, это было сделано не столько, чтобы обвинить Россию в краже, сколько принизить наши возможности в разработке таких технологий. Тем более Болтон давний русофоб и милитарист, поэтому здесь как раз эта кандидатура для таких заявлений очень органично смотрится", - сказал Фролов.
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По его словам, непонятна и постановка вопроса, что значит "своровать"? "Схему двигателя можно и в интернете найти, но, как говорится, дьявол в мелочах: что своровали, когда своровали. Я считаю, что это не более чем политическая провокация, и видимо, как в случае с ракетами 9М729, возможно, это некий прием, чтобы объяснить налогоплательщкам, для чего США самим нужна такая разработка, и для чего нужен ее серийный выпуск", - отметил эксперт.
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Андрей ФроловДжон БолтонРоссияСШАБезопасность
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