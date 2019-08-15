Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в адрес РФ по разработкам гиперзвукового оружия голословны и носят провокационный характер, но другой позиции от него было бы странно ожидать, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

Ранее Болтон в интервью The Voice of America заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.

"Это в любом случае голословное обвинение, и оно чем-то напоминает историю с пресловутой ракетой 9М729: якобы кто-то что-то испытывал, но никаких доказательств этого не представлено. Второе: как раз Россия и СССР в разработке технологий таких двигателей имеет очень большой опыт, они уже не первый десяток лет разрабатывались. Поэтому, наверное, это было сделано не столько, чтобы обвинить Россию в краже, сколько принизить наши возможности в разработке таких технологий. Тем более Болтон давний русофоб и милитарист, поэтому здесь как раз эта кандидатура для таких заявлений очень органично смотрится", - сказал Фролов.