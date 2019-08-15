В Кисловодске загорелся обувной цех

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В Кисловодске в районе улицы Промышленной горит тапочный цех, предварительная площадь пожара около 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - сообщил Дегтярев.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, отметил представитель ГУ МЧС.