В Кисловодске загорелся обувной цех

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.