Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:25Z
https://ria.ru/20190815/1557538086.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_381db16e2c6dfbae01e3db4e6e3e6eed.jpg
РИА Новости

В Кисловодске загорелся обувной цех

14:25 15.08.2019
2035
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Тушение пожара. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В Кисловодске в районе улицы Промышленной горит тапочный цех, предварительная площадь пожара около 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - сообщил Дегтярев.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, отметил представитель ГУ МЧС.
000010
Обсудить 1
МЧСКисловодскПроисшествия
Рекомендуем
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Лента
новостей
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Российская подводная лодка проекта 941 Акула
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции продавцы предлагают ограничить систему "все включено"
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния