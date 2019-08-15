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РИА Новости

Медведев подписал стратегию развития экспорта до 2025 года

14:24 15.08.2019 (обновлено: 16:39 15.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. 2 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. 2 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию экспорта услуг до 2025 года.

"Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объем экспорта должен достичь 100 миллиардов долларов", — сказал он на заседании правительства.

Премьер отметил, что в этих документах определены направления, по которым нужно идти, и приоритеты.
"Это не только транспорт или строительство, это высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений", — добавил он.
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Согласно документу, экспорт услуг растет заметно быстрее товарной торговли. Доля услуг в мировом экспорте в 2017 году составила 23%, а его объем — 5,3 триллиона долларов.
Отмечается, что четверть в мировом экспорте услуг занимают поездки, 18% и 23% — транспортные и деловые услуги соответственно.
Авторы прогнозируют, что среднегодовые темпы прироста в 2018-2025 годах будут на уровне 4,5%, а в абсолютном выражении глобальный экспорт услуг в 2025 году приблизится к 7,3 триллиона долларов.
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Кроме того, глава правительства сообщил, что подписал еще одну долгосрочную стратегию — развития зернового комплекса до 2035 года.
"Это действительно важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта", — сказал он, напомнив, что по итогам прошлого года Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров.
При этом Медведев подчеркнул, что у России есть все возможности для наращивания поставок за рубеж, но без ущерба для решения внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности.
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Дмитрий МедведевЭкономика
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