Медведев подписал стратегию развития экспорта до 2025 года

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию экспорта услуг до 2025 года.

"Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объем экспорта должен достичь 100 миллиардов долларов", — сказал он на заседании правительства.

Премьер отметил, что в этих документах определены направления, по которым нужно идти, и приоритеты.

"Это не только транспорт или строительство, это высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений", — добавил он.

Согласно документу, экспорт услуг растет заметно быстрее товарной торговли. Доля услуг в мировом экспорте в 2017 году составила 23%, а его объем — 5,3 триллиона долларов.

Отмечается, что четверть в мировом экспорте услуг занимают поездки, 18% и 23% — транспортные и деловые услуги соответственно.

Авторы прогнозируют, что среднегодовые темпы прироста в 2018-2025 годах будут на уровне 4,5%, а в абсолютном выражении глобальный экспорт услуг в 2025 году приблизится к 7,3 триллиона долларов.

Кроме того, глава правительства сообщил, что подписал еще одну долгосрочную стратегию — развития зернового комплекса до 2035 года.

"Это действительно важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта", — сказал он, напомнив, что по итогам прошлого года Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров.