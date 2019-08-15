В трех российских регионах ограничили движение грузовиков из-за жары

ВОЛГОГРАД, 15 авг - РИА Новости. Движение грузовиков ограничено из-за жары на федеральных трассах Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает в четверг пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
"На ряде федеральных трасс вводятся временные ограничения движения. Причина: температура воздуха свыше 32°С", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что ограничение касается большегрузного транспорта и действует в четверг до 22 часов на трассах, подведомственных дорожному управлению.
Так, по информации управления, ограничено движение на участках трассы Р-22 "Каспий" Тамбов - Волгоград - Астрахань в Воронежской и Волгоградской областях, а также участок дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (подъезд к Элисте). На территории Ростовской области, сообщает ведомство, на участках трассы А-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - граница с Украиной, А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, А-270 автодорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с Украиной, А-135 подъездная дорога от автодороги М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).
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