В трех российских регионах ограничили движение грузовиков из-за жары

Отмечается, что ограничение касается большегрузного транспорта и действует в четверг до 22 часов на трассах, подведомственных дорожному управлению.

Так, по информации управления, ограничено движение на участках трассы Р-22 "Каспий" Тамбов - Волгоград - Астрахань в Воронежской и Волгоградской областях, а также участок дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (подъезд к Элисте). На территории Ростовской области, сообщает ведомство, на участках трассы А-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - граница с Украиной, А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, А-270 автодорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с Украиной, А-135 подъездная дорога от автодороги М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).