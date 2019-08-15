Предпосылок для ослабления рубля пока нет, заявил эксперт

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Предпосылок для ослабления рубля до 70 рублей за доллар, как было год назад, в ближайшее время пока нет, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Рубль в августе-сентябре 2018 года существенно ослаб, в начале сентября обновив максимум с марта 2016 года, когда цена за доллар преодолела отметку в 70 рублей.

"Я думаю, что нам не стоит боятся уровней в 70 рублей за доллар, потому что в прошлом августе это стало результатом резкого усиления санкционной риторики, и тогда это воспринималось рынком гораздо острее, чем сейчас", - сказал Девятов РИА Новости.

Он напомнил, что в начале августа 2018 года США объявили о новых мерах в отношении России из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"Действительно, недавно было некое усиление санкционных призывов, но мы увидели, что эти санкции достаточно мягкие. И, соответственно, рынки отреагировали гораздо более спокойно на их объявление", - отметил Девятов.

При этом он обратил внимание на то, что опасения у инвесторов вызывают риски от усиления противостояния между США и Китаем, и как следствие возможное замедление мировой экономики. "Вчера наблюдалось интересное явление под названием инверсия кривой доходности - когда доходности коротких американских облигаций были выше, чем доходности длинных облигаций. Рынки считают, что это такой четкий сигнал, что в США через какое-то время наступит рецессия, и поскольку довольно много инвесторов в это верит, вчера наблюдалась такая легкая истерика на рынках, и это стало одной из причин ослабления рубля", - пояснил Девятов.