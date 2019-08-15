Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:38Z
https://ria.ru/20190815/1557537680.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155510/63/1555106354_0:107:2001:1232_1036x0_80_0_0_1b8c15f5c15a7a0b0abe71c99633026c.jpg
РИА Новости

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста из-за роста числа погибших

14:19 15.08.2019 (обновлено: 14:38 15.08.2019)
5312
© AP Photo / Rizza AleeОчередь из альпинистов на Эвересте
Очередь из альпинистов на Эвересте
© AP Photo / Rizza Alee
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Непала планируют ужесточить правила для покорителей горы Эверест из-за высокого уровня смертности среди альпинистов в последнем сезоне, сообщает газета Himalayan Times.
Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч метров в Гималаях погиб 21 человек.
Эверест
27 мая, 13:16РИА Новости
На Эвересте нашли альпиниста из Австралии без сознания
Комиссия из чиновников, экспертов и агентств в сфере горного туризма представила в четверг доклад министру культуры, туризма и гражданской авиации Непала, в котором рекомендует правительству ужесточить правила в горном туризме для безопасности. Как отмечается, одной из основных рекомендаций является установление политики "один альпинист-одна вершина-один сезон".
Согласно докладу комиссии, покорители Эвереста и других горных вершин выше 8 тысяч метров должны проходить подготовку по восхождению на большие высоты. По новым правилам, предполагается, что разрешения для восхождения на Эверест будут выдаваться только тем, кто покорил вершину в Непале не ниже 6,5 тысячи метров.
"Альпинисты должны иметь знания, опыт и подготовку в скалолазании. Альпинисты должны предоставить соответствующие документы в департамент по туризму перед тем, как им выдадут разрешение на восхождение на гору", - цитирует газета доклад комиссии.
Эверест
28 мая, 08:21РИА Новости
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Кроме того, если правила будут одобрены, альпинисты должны будут предоставить властям справку о состоянии здоровья и физической подготовке, а их гидами смогут быть только граждане Непала. Кроме того, компании, организующие экспедиции, должны иметь квалифицированную спасательную команду и врача со знаниями в горном туризме.
Министр туризма Непала Йогеш Бхаттараи (Yogesh Bhattarai) заявил, что министерство примет рекомендации комиссии. По его словам, на основании доклада будут изменены соответствующие законодательные акты и правила в сфере горного туризма.
Непал является родиной для восьми самых высоких горных вершин в мире, альпинизм является основным источником занятости и доходов для страны.
2120003
Обсудить 2
ТуризмтуристыНовости - ТуризмГималаиДжомолунгмаНепалВ мире
Рекомендуем
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции продавцы предлагают ограничить систему "все включено"
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров рассказал о сроках внедрения электронных виз в России
Персики
Россельхознадзор предупредил Сербию об ограничениях на ввоз персиков и слив
Акция протеста в аэропорту Гонконга
В Гонконге аэропорт ввел особый режим контроля после наплыва протестующих
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Отдыхающие на пляже в Сочи
АТОР: туристический спрос на курорты Кубани в 2019 году вырос на 15-25%
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Автомобиль Следственного комитета РФ
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Лента новостейМолния