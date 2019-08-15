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РИА Новости

Медведев прокомментировал ситуацию с аварийно севшим А321

14:18 15.08.2019 (обновлено: 14:26 15.08.2019)
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© АГН "Москва"Вид с квадрокоптера на место жесткой посадки в Подмосковье лайнера Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Вид с квадрокоптера на место жесткой посадки в Подмосковье лайнера Airbus-321 авиакомпании Уральские авиалинии
© АГН "Москва"
Вид с квадрокоптера на место жесткой посадки в Подмосковье лайнера Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Благодаря умелым действиям экипажа A321 "Уральских авиалиний", совершившего жесткую посадку в Подмосковье, удалось предотвратить катастрофу и гибель людей, заявил премьер-министр РФ Дмитирий Медведев.
"У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей. Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет - это, безусловно, такое очень хорошее событие", - заявил Медведев на заседании правительства.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 13:44РИА Новости
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомДмитрий МедведевМоскваРоссияПроисшествия
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