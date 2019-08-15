Медведев прокомментировал ситуацию с аварийно севшим А321

"У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей. Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет - это, безусловно, такое очень хорошее событие", - заявил Медведев на заседании правительства.