Медведев прокомментировал ситуацию с аварийно севшим А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Благодаря умелым действиям экипажа A321 "Уральских авиалиний", совершившего жесткую посадку в Подмосковье, удалось предотвратить катастрофу и гибель людей, заявил премьер-министр РФ Дмитирий Медведев.
"У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей. Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет - это, безусловно, такое очень хорошее событие", - заявил Медведев на заседании правительства.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.