Глава Росавиации пообещал наградить пилотов, посадивших А321 в Подмосковье

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж самолета, аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, представят к наградам, заявил журналистам в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.

"Экипаж обязательно представят к наградам", - сказал он.

По словам Нерадько, ему удалось переговорить с членами экипажа. Они рассказали, что слева направо по курсу взлета перелетала большая стая птиц, они попали в двигатель, это привело к срабатыванию сигнализации о неисправности.

"Посадка была произведена на удалении примерно пяти километров от порога ВВП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением, со слов экипажа", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после поступления документов на награждение летчиков A321 формальности будут выполнены в кратчайшие сроки.