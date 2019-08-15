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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 13 тысяч субъектов МСП создано в Подмосковье с августа 2018 года

14:15 15.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. С августа 2018 года в Подмосковье создано 13240 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"За минувший год по данным ФНС в Московской области создано 13240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Регион является лидером в России по данному направлению", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Он отметил, что в Подмосковье действует комплекс мер государственной поддержки предпринимателей.
"Объём господдержки субъектам МСП за прошлый год составил 646 миллионов рублей, из них 450 миллионов рублей получили 182 предприятия в качестве субсидий. В результате рост налоговых отчислений составил более 1 миллиарда рублей", - добавил Хромов.
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