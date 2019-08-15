Более 13 тысяч субъектов МСП создано в Подмосковье с августа 2018 года

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. С августа 2018 года в Подмосковье создано 13240 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"За минувший год по данным ФНС в Московской области создано 13240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Регион является лидером в России по данному направлению", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Он отметил, что в Подмосковье действует комплекс мер государственной поддержки предпринимателей.

"Объём господдержки субъектам МСП за прошлый год составил 646 миллионов рублей, из них 450 миллионов рублей получили 182 предприятия в качестве субсидий. В результате рост налоговых отчислений составил более 1 миллиарда рублей", - добавил Хромов.