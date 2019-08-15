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РИА Новости

Почти тысяча человек получили выплаты после взрывов под Ачинском

14:14 15.08.2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкЛюди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Почти тысяча пострадавших во время ЧС жителей Ачинского района Красноярского края получили выплаты, сообщает райадминистрация.
По последним данным администрации района, за материальной помощью обратились более 1,2 тысячи человек.
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"Около тысячи человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили единовременные выплаты. По информации управления социальной защиты населения районной администрации, на сегодня выплаты получили 979 человек на общую сумму более 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся около 80 человек. Организовано медобслуживание, работают психологи.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Более 1200 жителей Каменки были эвакуированы. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскКаменкаКрасноярскПроисшествия
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