Почти тысяча человек получили выплаты после взрывов под Ачинском

Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском. Архивное фото

Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Почти тысяча пострадавших во время ЧС жителей Ачинского района Красноярского края получили выплаты, сообщает райадминистрация.

По последним данным администрации района, за материальной помощью обратились более 1,2 тысячи человек.

"Около тысячи человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили единовременные выплаты. По информации управления социальной защиты населения районной администрации, на сегодня выплаты получили 979 человек на общую сумму более 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся около 80 человек. Организовано медобслуживание, работают психологи.