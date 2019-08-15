Почти тысяча человек получили выплаты после взрывов под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Почти тысяча пострадавших во время ЧС жителей Ачинского района Красноярского края получили выплаты, сообщает райадминистрация.
По последним данным администрации района, за материальной помощью обратились более 1,2 тысячи человек.
"Около тысячи человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили единовременные выплаты. По информации управления социальной защиты населения районной администрации, на сегодня выплаты получили 979 человек на общую сумму более 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что в пункте временного размещения в поселке Малиновка находятся около 80 человек. Организовано медобслуживание, работают психологи.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Более 1200 жителей Каменки были эвакуированы. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
8 августа, 13:49РИА НовостиЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах