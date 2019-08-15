МИД раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 21 августа в Москве обсудит с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию на Украине, в Сирии, вокруг Ирана и вопросы стратегической стабильности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать первого-двадцать второго августа Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр иностранных дел ФРГ. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет со своим коллегой переговоры 21 августа", - заявила она на брифинге.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности", - добавила Захарова.