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РИА Новости

МИД раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Германии

14:10 15.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 21 августа в Москве обсудит с немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию на Украине, в Сирии, вокруг Ирана и вопросы стратегической стабильности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать первого-двадцать второго августа Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр иностранных дел ФРГ. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет со своим коллегой переговоры 21 августа", - заявила она на брифинге.
"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности", - добавила Захарова.
Также стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сверят графики предстоящих контактов, уделят внимание тематике межрегиональных и межобщественных связей, двустороннему взаимодействую в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хейко Маас на форуме Петербургский диалог
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Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияУкраинаВ мире
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