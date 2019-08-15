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РИА Новости

Дмитрий Патрушев оценил сельскохозяйственный потенциал Республики Алтай

14:09 15.08.2019
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© Правительство Республики Алтай Дмитрий Патрушев оценил сельскохозяйственный потенциал Республики Алтай
Дмитрий Патрушев оценил сельскохозяйственный потенциал Республики Алтай
© Правительство Республики Алтай
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Республику Алтай провел совещание с сельхозтоваропроизводителями по вопросам ускоренного развития агропромышленного комплекса региона.
На мероприятии были рассмотрены вопросы экспортного потенциала мараловодства, динамики доведения средств господдержки до аграриев, а также их кредитования, сообщает пресс-служба правительства республики.
Министр также осмотрел производственные мощности крупного животноводческого и перерабатывающего комплекса Бирюлинского сельскохозяйственного предприятия.
Помимо этого Патрушев встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым. Руководитель ведомства подчеркнул, что сельское хозяйство – одно из важнейших направлений в экономике республики.
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По словам министра, региональный АПК демонстрирует стабильно высокую долю прибыльных сельхозорганизаций – в прошлом году она достигла 92,3%, что выше средних значений по стране. В то же время Минсельхоз РФ продолжит оказывать всестороннюю поддержку аграриям региона, в том числе экспортерам.
Хорохордин в свою очередь рассказал, что вопросы сельскохозяйственной отрасли заняли в программе развития Республики Алтай ключевое место.
"Главная задача в этой сфере – перейти от простой продажи продукции, сырьем и живым весом, к глубокой переработке и реализации под брендом "Горный Алтай", с высокой добавленной стоимостью", – подчеркнул он.
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Олег ХорохординДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРеспублика АлтайГорно-Алтайск
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