Росавиация может провести проверку ЛИИ им. Громова после ЧП с А321

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Росавиация может провести внеплановую проверку Летно-исследовательского института имени Громова после экстренной посадки самолёта в Жуковском, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"В данном случае за орнитологическое обеспечение отвечает ЛИИ им Громова... По ЛИИ им Громова, наверное, будут проверки", - сказал Нерадько.

Он также заявил, что в "Жуковском", как и во всех российских аэропортах, существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полётов.

"Насколько они эффективны - зависит от многих факторов, в том числе, от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории", - сказал Нерадько.

"Все эти обстоятельства и факторы надлежит выяснить комиссии по расследованию", - добавил он.