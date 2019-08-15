"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" рассчитывает до конца 2020 года получить около 3 миллиардов долларов от реализации активов "Газпрома", взыскиваемых в рамках решения суда Стокгольма, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж в 2017-2018 годах вынес решения по спорам компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина пытается принудительно взыскать с него эти средства в разных юрисдикциях, пока безуспешно.