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РИА Новости

"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов

14:04 15.08.2019 (обновлено: 14:16 15.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" рассчитывает до конца 2020 года получить около 3 миллиардов долларов от реализации активов "Газпрома", взыскиваемых в рамках решения суда Стокгольма, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около 3 миллиардов долларов. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - сказал Витренко в интервью "Экономической правде", опубликованном в четверг.
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Стокгольмский арбитраж в 2017-2018 годах вынес решения по спорам компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина пытается принудительно взыскать с него эти средства в разных юрисдикциях, пока безуспешно.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Нуну))))))). Дальше то что делать будете? Транзита не будет, прямых поставок из России не будет, желающих арендовать украинские газовые хранилища тоже нет. Кирдык вам ребята! Профукаете то, что может быть удастся взыскать и всё!
15 августа, 14:11
Арсений Понфиленко
801001
"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 миллиардов долларов. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", — сказал Витренко. Господин Витренко, ну прекратите обезьяничать, вы же срываете "Газпрому" всю рабочую атмосферу, после вашего заявления там до сих пор ржут, в нормальный ритм работы никак войти не могут.
15 августа, 14:26
Себекхотеп III
801001
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