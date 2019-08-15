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РИА Новости

Росавиация не планирует проверять авиакомпанию и аэропорт после ЧП с А321

14:01 15.08.2019
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© АГН "Москва"Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Росавиации Александр Нерадько не видит оснований для внеплановых проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта "Жуковский" после ЧП с самолетом А321, об этом он сообщил журналистам.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
"Не вижу предмета для внеплановой проверки авиакомпании", - сообщил Нерадько, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что оснований для внеплановой проверки аэропорта также нет.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский. 15 августа 2019
Вчера, 13:38РИА Новости
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