Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:01Z
https://ria.ru/20190815/1557536276.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/57/1557535792_0:166:3072:1894_1036x0_80_0_0_49ad782e4a2cec5812a0b75314eac1b8.jpg
РИА Новости

При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара

14:00 15.08.2019 (обновлено: 14:01 15.08.2019)
1378
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Археологии, ведущие раскопки на месте в центре Кремля нашли, возможно, следы большого пожара Москвы, случившегося в 1571 года в результате татарского нашествия, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
Институт археологии в мае нынешнего года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ - изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный к настоящему времени, - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Предварительные результаты раскопок в июне были показаны президенту России Владимиру Путину.
Дайверы на месте затонувшего корабля
Вчера, 08:00РИА Новости
Археологи – об ушедших под воду городах и доисторических курганах
"Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров", - сказал Макаров журналистам на презентации результатов раскопок, проведенной по случаю отмечаемого в четверг Дня археолога.
"Мы видим в раскопе огромные завалы углей, которые остались от каких-то сгоревших строений. Мы пока не можем точно датировать этот пожар и связать его с определенными историческими событиями", - отметил Макаров.
"Может быть, это знаменитый пожар 1571 года, когда Москва была захвачена (татарским ханом) Давлет-Гиреем, который сжег город, и когда опричные полки не смогли сдержать натиск крымцев. И хотя Кремль не был занят Давлет-Гиреем, но Кремль сильно пострадал от пожаров", - добавил ученый.
1113001
Обсудить 2
РАНМосковский Кремль (музей-заповедник)МоскваРИА Наука
Рекомендуем
Археологи проводят раскопки в Московском Кремле
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
РИА
Новости
Дайверы на месте затонувшего корабля
Археологи – об ушедших под воду городах и доисторических курганах
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Ученые выяснят рацион "чиновников" Кремля времен Бориса Годунова
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
Украинские байкеры считают Крым частью России, заявил лидер "Ночных волков"
Лента
новостей
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Планета Марс
Роскосмос сдвинул сроки запуска миссии к Марсу
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния