При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара

Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Археологии, ведущие раскопки на месте в центре Кремля нашли, возможно, следы большого пожара Москвы, случившегося в 1571 года в результате татарского нашествия, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.

Институт археологии в мае нынешнего года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ - изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный к настоящему времени, - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Предварительные результаты раскопок в июне были показаны президенту России Владимиру Путину.

"Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров", - сказал Макаров журналистам на презентации результатов раскопок, проведенной по случаю отмечаемого в четверг Дня археолога.

"Мы видим в раскопе огромные завалы углей, которые остались от каких-то сгоревших строений. Мы пока не можем точно датировать этот пожар и связать его с определенными историческими событиями", - отметил Макаров.