Опрос: большинство россиян не испытывают трудностей с выплатами кредитов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство (66%) имеющих кредитный заем россиян заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос "сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита (кредитов)?". Так, 66% среди опрошенных сказали "нет, таких случаев не было", чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%). Только один процент респондентов затруднился с ответом. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были - преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).
Согласно опросу, чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%), преимущественно 18-24-летние (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на погашение от 21% до 30% бюджета.
"Кредитное настроение россиян в целом оптимистичное. Подавляющее большинство (86%) респондентов говорят, что смогут выплатить кредит, лишь треть из них (34%) сможет, но с большим трудом. Единственное - за два года среди заемщиков на 12% вырос процент тех, кто считает, что с трудом может рассчитаться по кредиту. И схожие настроения среди этой группы были и в 2009 году. Также с 2009 года не меняется процент тех, кто считает, что не сможет выплатить кредит. Их стабильно всего 4%", - приводятся слова гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.