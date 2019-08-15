Опрос: большинство россиян не испытывают трудностей с выплатами кредитов

Респондентам предложили ответить на вопрос "сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита (кредитов)?". Так, 66% среди опрошенных сказали "нет, таких случаев не было", чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%). Только один процент респондентов затруднился с ответом. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще у 33% опрошенных, напротив, такие случаи были - преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).