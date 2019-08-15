Гендиректор "Рустави 2" заявил об отсутствии желающих приобрести компанию

Европейский суд по правам человека ранее оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. В понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более 24 миллионов долларов, поэтому он ее продает. При этом он готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.