Гендиректор "Рустави 2" заявил об отсутствии желающих приобрести компанию

ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Желание приобрести грузинскую телекомпанию "Рустави 2", которую новый владелец Кибар Халваши выставил на продажу из-за долгов, никто не выражал, заявил гендиректор телеканала Паата Салия.
Европейский суд по правам человека ранее оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. В понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более 24 миллионов долларов, поэтому он ее продает. При этом он готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Пока никто не выражал желание. Всем известно, что условием является то, что конкурс должен быть открытым. В понедельник проходит недельный срок, следовательно, мы примем последующие решения",- заявил Салия журналистам.
Он отметил, что вряд ли Халваши примет решение продлить срок конкурса. По его словам, подготовка к следующему сезону должна начаться в короткие сроки. Салия не исключает, что если желающие не появятся, Халваши начнет искать финансовые ресурсы своими силами.