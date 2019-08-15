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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

На "Спасской башне" впервые выступят более тысячи зарубежных участников

13:58 15.08.2019
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1000 участников из-за рубежа выступят на XII международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщил комендант московского Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Количество участников из-за рубежа достигло 1000 человек. Это самое большое количество участников, которые приезжали к нам за 12 лет", - сказал Хлебников.
Фестиваль Спасская башня
7 августа, 11:15Фестиваль "Спасская башня"
На "Спасской башне" проведут дополнительное представление в этом году
По его словам, наиболее многочисленные команды участников – это музыканты Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, в котором выступают представители из семи стран, и участники Международной команды кельтских танцев, в которую входят представители 17 стран. В этом году оба коллектива представят совместную авторскую постановку Celtic Energy.
"В этом году мы вновь утверждаем номинацию "Зрительских симпатий". Зрители смогут проголосовать в двух категориях: за лучшее выступление российских и зарубежных коллективов", - добавил организатор.
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По его словам, впервые номинацию утвердили в прошлом году, тогда в голосовании приняли участие 200 тысяч зрителей.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"ФСОСергей ХлебниковМосква
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