На "Спасской башне" впервые выступят более тысячи зарубежных участников

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1000 участников из-за рубежа выступят на XII международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщил комендант московского Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Количество участников из-за рубежа достигло 1000 человек. Это самое большое количество участников, которые приезжали к нам за 12 лет", - сказал Хлебников.
По его словам, наиболее многочисленные команды участников – это музыканты Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, в котором выступают представители из семи стран, и участники Международной команды кельтских танцев, в которую входят представители 17 стран. В этом году оба коллектива представят совместную авторскую постановку Celtic Energy.
"В этом году мы вновь утверждаем номинацию "Зрительских симпатий". Зрители смогут проголосовать в двух категориях: за лучшее выступление российских и зарубежных коллективов", - добавил организатор.
По его словам, впервые номинацию утвердили в прошлом году, тогда в голосовании приняли участие 200 тысяч зрителей.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.