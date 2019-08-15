На "Спасской башне" впервые выступят более тысячи зарубежных участников

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1000 участников из-за рубежа выступят на XII международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщил комендант московского Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Количество участников из-за рубежа достигло 1000 человек. Это самое большое количество участников, которые приезжали к нам за 12 лет", - сказал Хлебников.

По его словам, наиболее многочисленные команды участников – это музыканты Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, в котором выступают представители из семи стран, и участники Международной команды кельтских танцев, в которую входят представители 17 стран. В этом году оба коллектива представят совместную авторскую постановку Celtic Energy.

"В этом году мы вновь утверждаем номинацию "Зрительских симпатий". Зрители смогут проголосовать в двух категориях: за лучшее выступление российских и зарубежных коллективов", - добавил организатор.

По его словам, впервые номинацию утвердили в прошлом году, тогда в голосовании приняли участие 200 тысяч зрителей.