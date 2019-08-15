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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Стали известны подробности выступления сводного оркестра "Спасской башни"

13:58 15.08.2019
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сводный оркестр участников фестиваля "Спасская башня" в 2019 году будет выступать в финале мероприятия как самостоятельно, так и в качестве аккомпанемента для солистов, сообщил начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ – главный военный дирижер Тимофей Маякин.
"Тема фестиваля была избрана "Соло с оркестром". Военный оркестр, помимо того, что он исполняет разноплановую музыку, он еще может выступать в качестве аккомпанирующего инструмента для солистов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Солистами при этом будут, по словам Маякина, инструменталисты, вокалисты и даже группы инструментов из других оркестров. Кроме того, на фестивале можно будет услышать, как сводный оркестр будет петь а капелла.
Главный военный дирижер также сообщил, что в прологе "Спасской башни" солировать с оркестром будет рок-группа, но не назвал, какая именно.
Еще одной особенностью фестиваля станет то, что в финале организаторы устроят своеобразное караоке. "В прошлом году мы впервые попробовали в финальном попурри, основывалось оно на песнях, и на экранах… тексты песен высвечивались. И зритель мог принять участие в качестве солиста. То же самое повторяем в этом году", - отметил Маякин.
Он добавил, что "Спасская башня" в 2019 году пройдет в традиционном формате – начнется с пролога, замет последует основная часть, то есть отдельные выступления каждого из участников. В финале можно будет услышать сводный оркестр участников.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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