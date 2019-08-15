Стали известны подробности выступления сводного оркестра "Спасской башни"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сводный оркестр участников фестиваля "Спасская башня" в 2019 году будет выступать в финале мероприятия как самостоятельно, так и в качестве аккомпанемента для солистов, сообщил начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ – главный военный дирижер Тимофей Маякин.

"Тема фестиваля была избрана "Соло с оркестром". Военный оркестр, помимо того, что он исполняет разноплановую музыку, он еще может выступать в качестве аккомпанирующего инструмента для солистов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Солистами при этом будут, по словам Маякина, инструменталисты, вокалисты и даже группы инструментов из других оркестров. Кроме того, на фестивале можно будет услышать, как сводный оркестр будет петь а капелла.

Главный военный дирижер также сообщил, что в прологе "Спасской башни" солировать с оркестром будет рок-группа, но не назвал, какая именно.

Еще одной особенностью фестиваля станет то, что в финале организаторы устроят своеобразное караоке. "В прошлом году мы впервые попробовали в финальном попурри, основывалось оно на песнях, и на экранах… тексты песен высвечивались. И зритель мог принять участие в качестве солиста. То же самое повторяем в этом году", - отметил Маякин.

Он добавил, что "Спасская башня" в 2019 году пройдет в традиционном формате – начнется с пролога, замет последует основная часть, то есть отдельные выступления каждого из участников. В финале можно будет услышать сводный оркестр участников.