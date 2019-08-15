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РИА Новости

На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring

13:56 15.08.2019 (обновлено: 13:57 15.08.2019)
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© Фото : компания WargamingНа "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
© Фото : компания Wargaming
МОСКВА, 15 авг - Компания Wargaming. Ровно месяц отделяет нас от громкого события, которое состоится 15 сентября в минском парке Победы — фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста". Настоящим подарком для более чем 200 тысяч гостей праздника станут артисты, которые выйдут на главную сцену.
В этом году перед участниками фестиваля выступят именитые украинские, российские и белорусские музыканты: "Вопли Видоплясова", "Звери", "Крамбамбуля", а гвоздем музыкальной программы станет выступление поистине культовой группы, приехавшей из солнечной Калифорнии — The Offspring. Вход свободный.
The Offspring
Это группа, ставшая символом поколения, отыграла более тысячи концертов по всему миру. Их на ура встречают на самых различных площадках и ждут с нетерпением на самых масштабных фестивалях, чтобы вместе зарядиться настоящим драйвом. В этом году ребята выйдут на сцену "Wargaming Fest: День танкиста", чтобы десятки тысяч гостей фестиваля смогли подпитаться их безудержной энергией и в едином порыве подхватить хорошо знакомые хиты.
"Вопли Видоплясова"
На счету этой группы, ставшей основателями украинского этно-рока, уже 20 альбомов, 300 песен и более 5 тысяч концертов. Их хиты уже стали классикой рока не только в Украине, но и за ее пределами. Зажигательные танцы лидера группы Олега Скрипки на сцене способны расшевелить кого угодно, поэтому вряд ли кто-то останется равнодушным, особенно услышав первые переливы баяна из знаменитой "Весны".
© Фото : компания WargamingНа "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
© Фото : компания Wargaming
"Звери"
"Звери" стали голосом целого поколения, а их песни — настоящими гимнами любви, слова которых от первой до последней строчки знают наизусть миллионы людей. Поэтому их новые и старые хиты добавят драйва на фестивале. Пройдемся вместе по "Районам, кварталам", покричим про "Дожди-пистолеты", так что "До скорой встречи!".
"Крамбамбуля"
"Крамбамбуля" — белорусская группа, ставшая в свое время обладателем Гран-при и лауреатом престижного конкурса "Рок-коронация". Их узнаваемый стиль сочетает в себе такие направления, как рок и поп-фолк, а песни, ставшие настоящими хитами, знает практически каждый белорус. Готовимся спеть все вместе "Госці", "Тры чарапахі", "Паветраны шар" и "Простыя словы".
"Премиум-ангар": еще есть пригласительные!
Вход на мероприятие свободный, но при покупке пакета "WG Fest: День танкиста. VIP-набор" на портале worldoftanks.ru ты получишь в подарок пригласительный в зону повышенного комфорта "Премиум ангар".
В зоне повышенного комфорта, кроме основных развлечений фестиваля, вас ждут:
- специальная сцена, где разработчики ответят на вопросы игроков;
- дополнительная игровая зона на 100 компьютеров;
- игровая зона, где будут представлены мобильные и консольные проекты компании;
- возможность выиграть крутые призы;
- фотозона;
- дополнительный WG Shop;
- возможность пообщаться с танковыми блогерами;
- собственный фуд-корт;
- отдельная зона отдыха.
© Фото : компания WargamingНа "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
© Фото : компания Wargaming
Праздник для всей семьи
Организаторы "Wargaming Fest: День танкиста" ожидают более 200 000 гостей из 28 стран. На пресс-конференции, которая прошла в Посольстве Республики Беларусь в России, организаторы пригласили на фестиваль 45 миллионов российских игроков World of Tanks.
Фестиваль приглашает всех любителей игр Wargaming приходить вместе с семьями и друзьями — для каждого найдется много интересных активностей и развлечений:
- на территории фестиваля развернется масштабная игровая зона с играми Wargaming;
- площадка с игрой World of Tanks станет одной из самых больших под открытым небом в Беларуси (более 200 компьютеров);
- на главной сцене выступят именитые хедлайнеры различных направлений — чтобы каждый смог услышать музыку по душе;
- активности и конкурсы для всей семьи развернутся на территории в 100 гектаров;
- а также огромный фуд-корт, яркие арт-объекты и фотозоны, детская площадка, бьюти-зона, подарки и многое другое.
Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" состоится 15 сентября в минском Парке Победы. Начало в 14:00. Вход бесплатный.
© Фото : компания WargamingНа "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
© Фото : компания Wargaming
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