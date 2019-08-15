Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T15:11Z
https://ria.ru/20190815/1557535833.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155752/56/1557525623_0:148:1280:868_1036x0_80_0_0_82b2f9b311df248054b3d6305e143ea1.jpg
РИА Новости

Найденного в омской тайге мальчика отправили в больницу

13:55 15.08.2019 (обновлено: 15:11 15.08.2019)
1467
© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, который провел два дня в сибирской тайге, отправлен на машине скорой помощи в Большереченскую районную больницу для обследования, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что ребенок найден живым в нескольких километрах от места пропажи одной из поисковых групп. На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Омск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что ребенок найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Поисковики сообщают, что ребенок мог сам ходить и оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Ребенка повезли на скорой в Большереченскую районную больницу. Медики обследуют его, и при необходимости мальчик будет доставлен в Омск. Его состояние сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
1600000
Обсудить 0
Поиски пропавшего под Омском ребенкаОмская областьПроисшествия
Рекомендуем
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
РИА
Новости
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
В СК рассказали, где нашли пропавшего в омской тайге мальчика
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Найденного в омской тайге мальчика передали медикам
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский. 15 августа 2019
Глава Росавиации прокомментировал действия экипажа А321
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Поисковики нашли кепку пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Скитавшегося по омской тайге мальчика переводят из реанимации
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Стало известно о состоянии найденного живым в омской тайге мальчика
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния