Найденного в омской тайге мальчика отправили в больницу

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, который провел два дня в сибирской тайге, отправлен на машине скорой помощи в Большереченскую районную больницу для обследования, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что ребенок найден живым в нескольких километрах от места пропажи одной из поисковых групп. На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Омск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что ребенок найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Поисковики сообщают, что ребенок мог сам ходить и оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Ребенка повезли на скорой в Большереченскую районную больницу. Медики обследуют его, и при необходимости мальчик будет доставлен в Омск. Его состояние сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.