Найденного в омской тайге мальчика отправили в больницу

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, который провел два дня в сибирской тайге, отправлен на машине скорой помощи в Большереченскую районную больницу для обследования, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области.

"Ребенка повезли на скорой в Большереченскую районную больницу. Медики обследуют его, и при необходимости мальчик будет доставлен в Омск. Его состояние сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.