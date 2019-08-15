Путин указал врио губернатора Курганской области на крайне низкие зарплаты

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал крайне низким уровень зарплат в Курганской области.

Глава государства в Ново-Огарево провел рабочую встречу с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, который проинформировал его о социально-экономической ситуации и мерах по развитию региона, сообщает сайт Кремля.

Шумков доложил Путину о текущем состоянии важнейших сфер социально-экономического развития региона. По его словам, Курганская область отстает от соседей по ряду показателей.

"Экономика. Здесь показан ВРП на душу населения, разрыв по сравнению с соседними регионами, Уральским федеральным округом, разница с Россией. Достаточно тяжелые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности", - сказал врио губернатора.

Путин, изучая представленные слайды, также отметил, что разрыв по тарифам на электроэнергию составляет 4,78. Также он обратил внимание на уровень заработных плат.

"Зарплаты, конечно… Средняя начисленная – крайне низкая", - сказал президент.

Между тем, Шумков пояснил, что за последние семь лет госдолг региона вырос в девять раз, и "на сегодня структура бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей при достаточно сложной составляющей, когда более 40% – трансферты из федерального бюджета".

Кроме того, руководитель региона сообщил, что в структуре населения количество пенсионеров составляет 89%, что на 4% выше показателя по России.