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РИА Новости

Путин указал врио губернатора Курганской области на крайне низкие зарплаты

13:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал крайне низким уровень зарплат в Курганской области.
Глава государства в Ново-Огарево провел рабочую встречу с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, который проинформировал его о социально-экономической ситуации и мерах по развитию региона, сообщает сайт Кремля.
Шумков доложил Путину о текущем состоянии важнейших сфер социально-экономического развития региона. По его словам, Курганская область отстает от соседей по ряду показателей.
"Экономика. Здесь показан ВРП на душу населения, разрыв по сравнению с соседними регионами, Уральским федеральным округом, разница с Россией. Достаточно тяжелые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности", - сказал врио губернатора.
Путин, изучая представленные слайды, также отметил, что разрыв по тарифам на электроэнергию составляет 4,78. Также он обратил внимание на уровень заработных плат.
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"Зарплаты, конечно… Средняя начисленная – крайне низкая", - сказал президент.
Между тем, Шумков пояснил, что за последние семь лет госдолг региона вырос в девять раз, и "на сегодня структура бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей при достаточно сложной составляющей, когда более 40% – трансферты из федерального бюджета".
Кроме того, руководитель региона сообщил, что в структуре населения количество пенсионеров составляет 89%, что на 4% выше показателя по России.
"Самый тревожный показатель – это падение рождаемости, на 28% снизилась рождаемость с 2012 года. Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже", - отчитался Шумков.
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Вадим ШумковВладимир ПутинРоссияКурганская областьЭкономика
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