Роскосмос сдвинул сроки запуска миссии к Марсу

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы.

"Запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" 26 июля — 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал в своем Twitter старт миссии на Марс 25 июля 2020 года.

На прошлой неделе источник РИА Новости сообщил о неудачных испытаниях 5 августа в Швеции парашютной системы европейской разработки, Европейское космическое агентство подтвердило это через неделю - порвалась ткань купола парашюта. Новые испытания планируется провести до конца 2019-го, а также в следующем году.

Ранее зарубежные и российские СМИ сообщили, что если не удастся устранить причину неполадок в парашюте, специалистам не удастся осуществить миссию в обозначенные сроки.

Это была не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.