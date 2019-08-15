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РИА Новости

Роскосмос сдвинул сроки запуска миссии к Марсу

13:52 15.08.2019 (обновлено: 13:57 15.08.2019)
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© Fotolia / artemp1Планета Марс
Планета Марс
© Fotolia / artemp1
Планета Марс. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы.
"Запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" 26 июля — 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
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Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал в своем Twitter старт миссии на Марс 25 июля 2020 года.
На прошлой неделе источник РИА Новости сообщил о неудачных испытаниях 5 августа в Швеции парашютной системы европейской разработки, Европейское космическое агентство подтвердило это через неделю - порвалась ткань купола парашюта. Новые испытания планируется провести до конца 2019-го, а также в следующем году.
Ранее зарубежные и российские СМИ сообщили, что если не удастся устранить причину неполадок в парашюте, специалистам не удастся осуществить миссию в обозначенные сроки.
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Это была не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.
Миссия ExoMars-2020 состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
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Эксперт: главное в исследовании Марса – понять, что ожидает насЗонд InSight впервые зафиксировал подземные толчки на Марсе. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил важность этих исследований для науки.
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Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосРИА Наука
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