Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:49Z
https://ria.ru/20190815/1557534545.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150086/10/1500861040_0:378:3114:2129_1036x0_80_0_0_d77c6af3234a3ebce8a1ccfd3c0d0f19.jpg
РИА Новости
Культура

Джеки Чан представит в России фильм "Тайна печати дракона"

13:49 15.08.2019
793
© AFP 2019 / Valerie MaconАктер Джеки Чан
Актер Джеки Чан
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китайский и американский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан в сентябре представит на премьере в Москве первый российско-китайский фильм "Тайна печати дракона", где он сыграл одну из ролей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"Джеки Чан приедет 10 сентября на премьеру фильма", - сказали в пресс-службе.
"Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя.
Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.
Фильм выходит в китайский прокат 16 августа. В России картина выйдет на экраны 19 сентября.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
3 июля, 17:11Культура
Шварценеггер рассказал о съемках в фильме Степченко "Тайна печати дракона"
1500302
КультураКино и сериалыНовости культурыДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерНиколай ГогольМоскваРоссияСША
Рекомендуем
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
РИА
Новости
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Российский минтай может потеснить китайский в Европе, считают эксперты
Вид на Копенгаген
Главы МИД Финляндии и Дании планируют обсудить отношения с Россией
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
В КНДР рассказали об обмене поздравлениями Ким Чен Ына и Путина
Лента
новостей
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
В Минпромторге призвали осваивать новые рынки, не дожидаясь торговых войн
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Эксперт оценил возможность встречи Си Цзиньпина и Трампа по Гонконгу
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла
Посол Пакистана поблагодарил Россию за поддержку членства республики в ШОС
Здание компании Россети в Москве
Россия, Азербайджан и Иран разработают проект соединения своих энергосистем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
МИД раскрыл темы предстоящих переговоров Лаврова с главой МИД Германии
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния