Джеки Чан представит в России фильм "Тайна печати дракона"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китайский и американский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан в сентябре представит на премьере в Москве первый российско-китайский фильм "Тайна печати дракона", где он сыграл одну из ролей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"Джеки Чан приедет 10 сентября на премьеру фильма", - сказали в пресс-службе.
"Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя.
Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.
Фильм выходит в китайский прокат 16 августа. В России картина выйдет на экраны 19 сентября.