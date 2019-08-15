Джеки Чан представит в России фильм "Тайна печати дракона"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китайский и американский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан в сентябре представит на премьере в Москве первый российско-китайский фильм "Тайна печати дракона", где он сыграл одну из ролей, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.