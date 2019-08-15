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РИА Новости

Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском

13:44 15.08.2019 (обновлено: 14:31 15.08.2019)
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© REUTERS / StringerСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Stringer
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западные СМИ активно обсуждают экстренную посадку в кукурузном поле самолета А321 "Уральских авиалиний" в Жуковском, называя её московской версией "Чуда на Гудзоне".
Самолет А321 в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, в больницы были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в ведомстве.
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Экипаж – герои

Британская газета Sun цитирует пассажиров лайнера, которые выражают благодарность посадивших самолет пилотов и называют их героями. "Мы рухнули, пилоты – герои, посадили "птичку", - приводит издание слова одного из пассажиров.
Как отмечает газета, пилот Дамир Юсупов поступил в летное училище лишь в возрасте 32 лет, несмотря на то, что мечтал об этом с детства и хотел пойти по стопам отца.
Согласно сообщениям в СМИ, на борту было около 16 тонн топлива на момент взлета. "Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту", - заявил источник Sun.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Московская версия "чуда на Гудзоне"

Многие западные СМИ, среди которых Guardian, New York Times и Washington Post, сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой лайнера Airbus A320 в январе 2009 года, которую окрестили "Чудом на Гудзоне". Тогда самолет авиакомпании US Airways выполнял рейс по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, но через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей птиц, у него отказали оба двигателя. Экипаж самолета смог благополучно посадить самолёт на воду реки Гудзон. На борту находилось 155 человек, включая экипаж. Все они выжили.
"Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией "Чуда на Гудзоне", - пишет Sun.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле в кратчайшие сроки выполнят формальности для награждения летчиков A321.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321РосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Как-бы на самом деле так. Посадить такую "дуру" на поле и спасти всех пассажиров – это дорого стоит. Экипаж – молодцы!
15 августа, 15:00
Pavel Andal
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Удивительно другое: что "западные СМИ" не связывают отказ двигателя с "репрессивным режимом Москвы", а удачную посадку - с "правозащитной деятельностью".
15 августа, 14:07
иеромонах Макарий
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