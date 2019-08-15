Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западные СМИ активно обсуждают экстренную посадку в кукурузном поле самолета А321 "Уральских авиалиний" в Жуковском, называя её московской версией "Чуда на Гудзоне".

Самолет А321 в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, в больницы были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в ведомстве.

Экипаж – герои

Британская газета Sun цитирует пассажиров лайнера, которые выражают благодарность посадивших самолет пилотов и называют их героями. "Мы рухнули, пилоты – герои, посадили "птичку", - приводит издание слова одного из пассажиров.

Как отмечает газета, пилот Дамир Юсупов поступил в летное училище лишь в возрасте 32 лет, несмотря на то, что мечтал об этом с детства и хотел пойти по стопам отца.

Согласно сообщениям в СМИ, на борту было около 16 тонн топлива на момент взлета. "Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту", - заявил источник Sun.

Московская версия "чуда на Гудзоне"

New York Times и Многие западные СМИ, среди которых Guardian Washington Post, сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой лайнера Airbus A320 в январе 2009 года, которую окрестили "Чудом на Гудзоне". Тогда самолет авиакомпании US Airways выполнял рейс по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, но через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей птиц, у него отказали оба двигателя. Экипаж самолета смог благополучно посадить самолёт на воду реки Гудзон. На борту находилось 155 человек, включая экипаж. Все они выжили.

"Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией "Чуда на Гудзоне", - пишет Sun.