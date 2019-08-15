У Кремля нет новых данных о ситуации с задержанием дизайнера Коновалова

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служебные проверки действий правоохранителей во время несогласованных акций в Москве еще идут, каждый случай разбирается отдельно, у Кремля пока нет новых данных о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших 27 июля в Москве Коновалова, у которого был выявлен перелом ноги. Накануне Песков сообщил, что в Кремле "поинтересуются деталями" задержания дизайнера.

"Что касается вот этого мальчика и так далее - еще раз повторяю: пока мы находимся на стадии, когда выполняются различные служебные проверки тех ситуаций, которые имели место. Пока ничего нового здесь нет", - сказал Песков.

Он добавил, что "каждый конкретный случай - он разбирается отдельно". "Мне нечего к этому добавить", - отметил пресс-секретарь президента.