Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:41Z
https://ria.ru/20190815/1557534231.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/70/1555297051_0:201:2619:1674_1036x0_80_0_0_1d3779528491f8dc6c8c23711dc93d24.jpg
РИА Новости

У Кремля нет новых данных о ситуации с задержанием дизайнера Коновалова

13:41 15.08.2019
421
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служебные проверки действий правоохранителей во время несогласованных акций в Москве еще идут, каждый случай разбирается отдельно, у Кремля пока нет новых данных о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших 27 июля в Москве Коновалова, у которого был выявлен перелом ноги. Накануне Песков сообщил, что в Кремле "поинтересуются деталями" задержания дизайнера.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
"Что касается вот этого мальчика и так далее - еще раз повторяю: пока мы находимся на стадии, когда выполняются различные служебные проверки тех ситуаций, которые имели место. Пока ничего нового здесь нет", - сказал Песков.
Он добавил, что "каждый конкретный случай - он разбирается отдельно". "Мне нечего к этому добавить", - отметил пресс-секретарь президента.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
600022
Обсудить 1
Московская городская думаДмитрий ПесковПроисшествия
Рекомендуем
Корабли в акватории Кабо-Верде
Прокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать задержанных россиян
РИА
Новости
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский. 15 августа 2019
Глава Росавиации прокомментировал действия экипажа А321
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Лента
новостей
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд оставил в СИЗО блогера, призывавшего к насилию над детьми силовиков
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Найденного в омской тайге мальчика отправили в больницу
Режиссер Квентин Тарантино в Москве
Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" рассчитывает продать активы "Газпрома" на три миллиарда долларов
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
В СК рассказали, где нашли пропавшего в омской тайге мальчика
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В Ачинске из больницы выписали всех пострадавших от взрывов местных жителей
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
Лента новостейМолния