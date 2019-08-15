У Кремля нет новых данных о ситуации с задержанием дизайнера Коновалова

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служебные проверки действий правоохранителей во время несогласованных акций в Москве еще идут, каждый случай разбирается отдельно, у Кремля пока нет новых данных о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших 27 июля в Москве Коновалова, у которого был выявлен перелом ноги. Накануне Песков сообщил, что в Кремле "поинтересуются деталями" задержания дизайнера.
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"Что касается вот этого мальчика и так далее - еще раз повторяю: пока мы находимся на стадии, когда выполняются различные служебные проверки тех ситуаций, которые имели место. Пока ничего нового здесь нет", - сказал Песков.
Он добавил, что "каждый конкретный случай - он разбирается отдельно". "Мне нечего к этому добавить", - отметил пресс-секретарь президента.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.