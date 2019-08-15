Глава Росавиации прокомментировал действия экипажа А321

"Сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы на высоте, по данным экипажа, около 20-30 метров самолет столкнулся со стаей птиц - чаек. После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне, и экипаж принял очень профессиональное и единственно верное в этой ситуации решение: приземлиться перед собой на кукурузное поле", - сказал Нерадько журналистам.