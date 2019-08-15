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РИА Новости

Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода

13:34 15.08.2019 (обновлено: 17:30 15.08.2019)
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© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Высокие ночные температуры могли помочь продержаться трехлетнему мальчику, найденному в тайге в Омской области через два дня после пропажи, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что ребенок найден живым в нескольких километрах от места пропажи одной из поисковых групп. На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Омск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что ребенок найден в 800 метрах от штаба поисковой группы.
Волонтеры отряда Лиза Алерт в Санкт-Петербурге
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"Ночные температуры во время поисков достигали плюс 15 градусов. Температура днем поднималась до 23-26 градусов. Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже. Возможно, именно это помогло мальчику продержаться все это время", - сказал собеседник агентства.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
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Поиски пропавшего под Омском ребенкаМЧСОмская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Уже не секрет,что многие семьи в глубинках выживают за счет сбора и продаж грибов и ягод!Ведь давно известно,что половину доходов определенная часть населения страны тратит на еду! Разве это не так?
15 августа, 14:21
семен чехов
53005337
Ну хорошо, что всё хорошо кончается
15 августа, 14:10
ttarasov.kadastr
8000002
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