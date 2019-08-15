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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

13:31 15.08.2019 (обновлено: 13:36 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта "Мечтай со мной" Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани обсудили проблематику обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе катарской стороны.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы рассмотрен график двусторонних контактов.
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Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Кроме того, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля.
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