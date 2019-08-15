Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:51Z
https://ria.ru/20190815/1557533760.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Петербурге загорелось производственное здание

13:30 15.08.2019 (обновлено: 14:51 15.08.2019)
875
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
"В 12.27 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Московский район, Пулковское шоссе, дом 103… В 12.45 мск ранг пожара повышен до №2. В одноэтажном, производственно-складском сооружении происходит горение внутри сооружения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГУМЧС, сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации пожара привлечены 98 человек и 21 единица техники.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, горит цех по производству рыбы. "На Пулковском шоссе горят упаковки на площади 500 квадратных метров в цехе по производству рыбы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горящее здание размером 100 на 100 метров. По предварительным данным, пострадавших нет, обстоятельства пожара выясняются.
101010
Обсудить 1
МЧСМЧС РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара
В Петербурге к тушению пожара в производственном здании привлекли вертолет
РИА
Новости
Пожарный
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Сотрудники МЧС
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажиров А321 разместят в гостиницах аэропорта "Жуковский"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Корабли в акватории Кабо-Верде
Прокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать задержанных россиян
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
Лента новостейМолния