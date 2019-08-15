В Петербурге загорелось производственное здание

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.

"В 12.27 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Московский район, Пулковское шоссе, дом 103… В 12.45 мск ранг пожара повышен до №2. В одноэтажном, производственно-складском сооружении происходит горение внутри сооружения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как уточняет ГУМЧС, сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации пожара привлечены 98 человек и 21 единица техники.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, горит цех по производству рыбы. "На Пулковском шоссе горят упаковки на площади 500 квадратных метров в цехе по производству рыбы", - сказал собеседник агентства.