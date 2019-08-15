Эксперт оценил причины жесткой посадки самолета А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Невозможно подготовить пилота к столкновению самолета с птицами, а хуже всего, когда это чайки, заявил РИА Новости заместитель директора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов, ученики которого успешно посадили лайнер в подмосковном поле.

"К встрече с птицей невозможно подготовить пилота. Птицы вообще непредсказуемы. Они сидят, а потом поднимаются. Их не видно. А чайки вообще бестолковые. Если ворон и галок отпугивает шум, то чайка не боится ничего. Поэтому так и страшно. На глиссаде, на прямой она как бомба врезается в лобовое стекло. А здесь в двигатель. Да, похоже, и во второй, судя из сообщений пассажиров", - сказал Первов.

По словам преподавателя летного училища, экипаж действовал по обстоятельствам. Времени не было на то, чтобы убрать или выпустить шасси.

"Судя по высоте и съемкам, которые сделал пассажир из салона, вопрос: они успели шасси убрать или нет?.. Судя по тому, как самолет сидит в кукурузе, шасси убраны. Это когда большая высота, рассчитываешь, надо выпускать шасси или нет. Здесь не было времени. Если шасси нет, то посадка на грунт мягче. Если садиться на бетон, зная, что движки отказали и ты рассчитываешь остановиться, то на шасси, чтобы не ломать самолет", - пояснил он.