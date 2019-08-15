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РИА Новости

Эксперт оценил причины жесткой посадки самолета А321

13:27 15.08.2019 (обновлено: 13:33 15.08.2019)
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© REUTERS / StringerСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Stringer
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Невозможно подготовить пилота к столкновению самолета с птицами, а хуже всего, когда это чайки, заявил РИА Новости заместитель директора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов, ученики которого успешно посадили лайнер в подмосковном поле.
"К встрече с птицей невозможно подготовить пилота. Птицы вообще непредсказуемы. Они сидят, а потом поднимаются. Их не видно. А чайки вообще бестолковые. Если ворон и галок отпугивает шум, то чайка не боится ничего. Поэтому так и страшно. На глиссаде, на прямой она как бомба врезается в лобовое стекло. А здесь в двигатель. Да, похоже, и во второй, судя из сообщений пассажиров", - сказал Первов.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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По словам преподавателя летного училища, экипаж действовал по обстоятельствам. Времени не было на то, чтобы убрать или выпустить шасси.
"Судя по высоте и съемкам, которые сделал пассажир из салона, вопрос: они успели шасси убрать или нет?.. Судя по тому, как самолет сидит в кукурузе, шасси убраны. Это когда большая высота, рассчитываешь, надо выпускать шасси или нет. Здесь не было времени. Если шасси нет, то посадка на грунт мягче. Если садиться на бетон, зная, что движки отказали и ты рассчитываешь остановиться, то на шасси, чтобы не ломать самолет", - пояснил он.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации ГУМЧС по Подмосковью, за медицинской помощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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