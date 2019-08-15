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РИА Новости

В СК рассказали, где нашли пропавшего в омской тайге мальчика

13:27 15.08.2019 (обновлено: 15:12 15.08.2019)
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© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, найденный в тайге Омской области после двух суток поисков, забрел в заболоченное место, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее поисковики сообщили, что ребенок найден живым.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
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Найденного в омской тайге мальчика передали медикам
"Поиски ребенка велись от места обнаружения кепки в различных направлениях несколькими поисковыми группами. В результате его обнаружили в заболоченном месте лесного массива", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие тщательнейшим образом выяснит все обстоятельства происшествия с мальчиком, заверили в СК.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
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Поиски пропавшего под Омском ребенкаСледственный комитет РФОмская областьПроисшествия
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