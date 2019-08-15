Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Прокуратура города Черняховска Калининградской области восстановила в правах пенсионера, которому перестали платить пенсию из-за того, что перепутали его с однофамильцем и признали мертвым. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокуроры провели проверку по обращению военкомата. Они выяснили, что правоохранительные органы передали в муниципальный загс недостоверные сведения об умершем мужчине. В результате в загсе составили актовую запись о смерти однофамильца умершего, хотя на самом деле этот человек был жив.