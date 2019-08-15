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РИА Новости

Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии

13:23 15.08.2019 (обновлено: 15:07 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Прокуратура города Черняховска Калининградской области восстановила в правах пенсионера, которому перестали платить пенсию из-за того, что перепутали его с однофамильцем и признали мертвым. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Прокуроры провели проверку по обращению военкомата. Они выяснили, что правоохранительные органы передали в муниципальный загс недостоверные сведения об умершем мужчине. В результате в загсе составили актовую запись о смерти однофамильца умершего, хотя на самом деле этот человек был жив.
Из-за записи о смерти мужчине перестали выплачивать пенсию, которую он получал от Министерства обороны. Для восстановления прав пенсионера прокурор Черняховска обратился в суд, и тот удовлетворил иск о внесении изменений в актовую запись о смерти.
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Калининградская областьЧерняховскПроисшествия
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