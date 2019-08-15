Пассажиров экстренно севшего А321 обеспечили всем необходимым

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Двести три пассажира самолета А-321, совершившего жесткую посадку в Московской области, находятся в аэропорту в Жуковском, они обеспечены бесплатным питанием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В зале ожидания аэропорта находятся 203 пассажира, они обеспечены бесплатным питанием – чаем, кофе, бутербродами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения на место ЧП было зафиксировано задымление правого двигателя.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.