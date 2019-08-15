Следователи подтвердили информацию, что пропавший под Омском мальчик найден

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ подтвердил информацию о том, что трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден после двух суток поиска.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на помощь прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.

"В Омской области в ходе непрерывных поисковых работ установлено местонахождение мальчика, пропавшего 13 августа. Ребенок найден живым. Он осмотрен медиками и направлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски ребенка велись от места, где нашли кепку мальчика, в различных направлениях несколькими поисковыми группами. В результате его обнаружили в заболоченном месте лесного массива

Согласно сообщению, ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства Александром Бастрыкиным. Также по поручению главы СК России в Омскую область для поиска ребёнка были направлены опытные криминалисты с необходимым оснащением.

Следователи установили, что мальчик пропал в Большереченском районе Омской области. Родители, приехав для сбора ягод в лесной массив, оставили его одного в салоне автомобиля на переднем сиденье. Дверь машины была захлопнута. Вернувшись обратно через 15 минут, они обнаружили его отсутствие. Родители около трех часов искали ребенка самостоятельно, после чего обратились в органы внутренних дел.