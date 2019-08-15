В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ разъяснило рекомендательный характер приказа об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами, нужно исходить из этих разъяснений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков, отметив, что текста этого приказа Минобрнауки он не видел, заявил, что российские ученые должны проявлять определенную бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила.

"Вы знаете, что было разъяснение Минобрнауки... вчера, где говорилось о рекомендательном характере этого документа. Вот, собственно, из этого нужно исходить. То есть разъяснения даны Миннауки", - сказал Песков журналистам в четверг.