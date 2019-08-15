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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами

13:19 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ разъяснило рекомендательный характер приказа об ограничении контактов российских ученых с иностранными коллегами, нужно исходить из этих разъяснений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков, отметив, что текста этого приказа Минобрнауки он не видел, заявил, что российские ученые должны проявлять определенную бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила.
Вход в здание министерства образования и науки РФ
14 августа, 18:45Радио
Для вашего блага. Минобрнауки уточнило правила общения с иностранцами
"Вы знаете, что было разъяснение Минобрнауки... вчера, где говорилось о рекомендательном характере этого документа. Вот, собственно, из этого нужно исходить. То есть разъяснения даны Миннауки", - сказал Песков журналистам в четверг.
Газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы приказа Минобрнауки от 11 февраля, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи - представлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы. Утверждается, что приказ был разослан в июле. В среду Минобрнауки сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских ученых с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
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МинобрнаукиДмитрий ПесковРоссияОбщество
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